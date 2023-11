Badning frarådes i populær badepark

Selvom vejret ikke ligefrem indbyder til et dyp i baljen, så fraråder Nyborg Kommune, at man tager sig en dukkert ved Sølyst Bypark. Det skyldes, at der er fundet tungmetaller i havbunden, hvilket kan være sundhedsskadeligt at komme i kontakt med, skriver kommunen på sin Facebook.

Den velbesøgte badestation Sølyst Bypark i Nyborg var i øvrigt på den politiske dagsorden i september, da for høje koncentrationer af stoffet antracen betød, at medlemmerne i miljø- og teknikudvalget skulle tage stilling til badestationens videre liv.



Trods direktionens anbefalinger om en nedlæggelse, så besluttede udvalgets medlemmer at bevare Sølyst Bypark med et midlertidigt skilt om, at badning fra stranden frarådes.