Bælg fik Tommy Ahlers om bord: - Vi tager hjemmemarkedet først

Projekt giver netværk

I efteråret kom Bælg med i det EU-finansierede projekt SMV:Food Innovation. Og det skubber virksomheden mod nye muligheder.

- Det udvikler virksomheden i en retning og professionaliserer os. Samtidig giver det os ekstremt meget netværk.

- Men vi går ikke ud på eksportmarkedet endnu. Det koster for megen tid og for mange penge, så vi tager hjemmemarkedet først, siger Benjamin Jack Pedersen.

Bælg har således fokus på det danske marked, hvor hovedkunderne er grossister, caféer, kæder og store virksomheder. Endnu har Bælg dog sit første år med overskud til gode.



