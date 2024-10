Optagelser fra et overvågningskamera viser, at to personer går fra Nyborg Station. Det drejer sig om en mand og en kvinde.

Det oplyser DSB til TV 2 Fyn. Det sker efter at ejeren af stationskatten Martin Stenmann har lagt et opslag ud på Facebook, hvor han efterlyser katten, som er forsvundet. DSB bekræfter ligeledes, at kurven er forsvundet.