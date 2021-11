Behovet blev tydligt under corona - nu er der fibernet på vej til flere fynboer

Foreningen har de seneste fire år arbejdet for fibernet i og omkring Langeskov. Men i Ullerslev tog det kun en måned, før der var de nødvendige tilmeldinger til, at EnergiFyn ville påtage sig opgaven.

- Folk har været så hurtige til at reagere, fordi behovet er der. Jeg har i min tid i foreningen blandt andre talt med en far, der fortalte, at hans teenagebørn ikke ville komme på besøg, fordi de ikke kan streame og spille hjemme hos ham, siger Anne Fiber.

Blev tydeligt under corona

Utilfredse teenagere er ikke den eneste motivationsfaktor til at få bedre internet, man har mødt i foreningen, fortæller formanden.

- Man skal ikke undervurdere, hvor vigtig en god digital infrastruktur er. Der er mange mennesker, der har fravalgt at købe hus, fordi der ikke er ordentligt net, siger hun.



Ifølge Anne Fiber er det blevet endnu mere tydeligt under coronapandemien, hvor afhængige vi er af et velfungerende internet.

- Hvis man for eksempel arbejder hjemmefra på en VPN-forbindelse, så duer det ikke, at nettet ryger, eller hvis ens børn skal have undervisning på Teams, siger hun.

Værdigt trængende

Ud af de helt præcis 1.581 Ullerslev-beboere er 76 en del af den såkaldte bredbåndspulje, der kan søges af borgere, der kun har adgang til meget begrænset internet.

- Hvis man er i bredbåndspuljen, så er man værdigt trængende. Så har man virkelig, virkelig en ringe forbindelse, siger FLO-formanden.