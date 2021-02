Bekymrede borgere efter smittestigning: - Det er skræmmende

På blot et døgn er der registreret 12 nye smittede med corona i Nyborg, hvor incidenstallet torsdag har sneget sig op på 184,4 mod 165,8 onsdag.

Det har ikke kun gjort Nyborg til det sted på Fyn med flest coronatilfælde - nu indtager den fynske by også tredjepladsen på landsplan, kun overgået af Kolding og Ishøj.

Det høje incidenstal bekymrer de borgere, der bor og færdes i Nyborg.

- Jeg bliver da bange, det gør jeg da. Det er skræmmende, siger Betina Hvistendal, da hun står i køen til en coronatest.

Usikkerhed i byen

I sidste uge blev 18 hjemmeplejere i kommunens distrikt Rosengården i Ørbæk smittet, ligesom det skete for ti ansatte på Plejecenter Svanedammme, der ligger i kommunen. Her blev et mindre antal beboere også smittet.

Incidenstal Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. Incidenstallet måles som antal nye smittede per 100.000 borgere. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Men i løbet af de seneste dage er det alle aldersgruppe fra almindelige husstande, der giver udsving i kurven.

Den stigende smitte har sendt flere borgere afsted til byens testcentre.

- Jeg bliver testet 1-2 gange om ugen. Da jeg er i ejendomsmæglerbranchen og er meget i berøring med kunder, synes vi, at det er vigtigt at blive testet og sikre, at vi ikke spreder smitten, siger Matilde Kløcker, der er i lære som ejendomsmægler.

- Vi skal stramme os lidt an og sikre os, at der ikke sker noget. Så vi bliver testet en gang om ugen, siger Morten Søe, der er montør hos fjernvarmen i Nyborg.

Varieret alvor

Blandt butiksindehaverne er der glæde over, at der så småt kan komme gang i bylivet igen efter regeringens udmeldinger onsdag. Alligevel er der bekymring over det stigende smittetal i kommunen.

- Selvom jeg er af den overbevisning, at vi skal meget forsigtigt i gang igen og har mundbind og sprit parat, så bliver man bliver da vildt bekymret, siger Gitte Kongsmark, der er indehaver af Pigernes Lingeri.

Gitte Kongsmark har styr på både mundbind og sprit til genåbningen af butikken mandag. Men hun er bekymret over den stigende smitte i byen. Foto: Morten Albek

Inde midt i byen er Janne Eilertsen på tur iført både handsker og mundbind. Ligesom Matilde Kløcker og Morten Søe tager hun sine forholdsregler, men den opfattelse har hun ikke af alle sine medborgere.

- Nogen tager det alvorligt, men der er nogen, der ikke gør og siger, at det bare er en hostevirus, som jo kun rammer ældre og svage. Det har jeg det rigtig skidt med, for betyder det så, at jeg bare er ligegyldig? siger Janne Eilertsen.

Med de mange coronatilfælde har Nyborg Kommune valgt at etablere to nye lyntestcentre - et ved Birkhovedskolen og et ved banegården. En del af smitten kan nemlig tænkes at spredes fra de mange pendlere, der hver dag kommer gennem Nyborg, mener Styrelsen for Patientsikkerhed.

Lyntest af pendleren kan måske være med til ikke at få spredt smitten så meget i kommunen. Video: Morten Albek

Det glæder nyborggenserne, at der bliver mulighed for flere test.

- Det lyder rigtig godt med et testcenter på banegården, siger Janne Eilertsen.

- Vi må jo bare som befolkning stå sammen og gøre, hvad vi kan, siger Matilde Kløcker, inden hun går ind til sin ugentlige coronatest.