Bekymret for kunstig intelligens: Bliver min læge en robot?

I weekenden er 350 danskere fra hele landet samlet i Nyborg for at diskutere kunstig intelligens.

De skal hjælpe med at gøre regeringen klogere frem mod en kommende lovgivning inden for kunstig intelligens.

- Jeg bekymrer mig om, at det kan blive misbrugt politisk. Til at få nogen til at se dårlige ud, siger den 23-årige gymnasieelev Johannes Slyngborg fra Odense.

- Hvis jeg bliver ringet op, er det så en rigtig person, jeg snakker med? Skal jeg vurderes af en robot og en kunstig læge? Det er mine bekymringerne, og dem er der mange af, men jeg ser også positive ting, siger den 53-årige chauffør Tom Lindgaard fra Strandby.

Netop bekymringerne er noget, som regeringen vil tage med videre i det politiske arbejde.

- Det er enormt vigtigt at få borgernes perspektiv på, hvilke bekymringer og refleksioner de har, siger digitaliseringsminister Marie Bjerre (V),