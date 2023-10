Benny har aldrig haft en smartphone - der er dog én app, han godt kunne bruge

Udviklingen har ikke fristet

Og selvom årene er gået, og udviklingen har skyndt sig fremad, er det ikke noget, der har fristet Benny Rasmussen til at investere i en smartphone.

- For mig er en telefon bare en telefon. En smartphone er en minicomputer, og jeg synes ikke, jeg har brug for det. Jeg behøver ikke at kunne alt muligt, imens jeg er på farten, fortæller den 51-årige og fortsætter:

- I starten var det da interessant med den hurtige udvikling, og jeg var optaget af, at mange begyndte at bruge smartphonen. Det var smart, men ikke så smart, at jeg selv købte en.

Og for Benny Rasmussen er det ikke et spørgsmål om fuldkommen at undvære elektronik:

- Jeg er ikke teknikforskrækket, for mig foregår det over computer, hvis jeg eksempelvis skal tjekke Facebook eller mail. Det gør jeg nogle gange om dagen - men jeg bruger ikke meget tid på det, siger han og fortsætter:

- Jeg har ikke lyst til at få stjålet min tid af telefonen på den måde, fortæller han.

Kan godt se fordelene

Selvom Benny Rasmussen ikke er fristet af smartphonen efter alle de år, den efterhånden har været på markedet, er der få ting, han kan mangle i sin dagligdag, som klaptelefonen ikke kan klare:

- Der er fordele ved smartphonen, og jeg skal da indrømme, at jeg godt kan mangle MobilePay - for det er skide smart. Jeg har ikke meget at holde styr på, men jeg kan da godt se, at det er smart at have alle muligheder i telefonen.

Men selvom det er smart, frister det ikke Benny Rasmussen.

- Rigtig mange har ikke brug for alle de muligheder, og så tager det bare deres tid i stedet.

Derfor holder Benny Rasmussen fast i meningen om, at han ikke skal have en smartphone:

- Telefonen er et praktisk værktøj. Ligesom en bil, der bringer mig fra A til B, er det samme med telefonen, så længe den kan ringe og sende sms’er, så kan den det, den skal kunne.