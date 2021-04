Beruset bilist torpederede forhave og kørte videre

Fyns Politi modtog anmeldelsen 21.49, og 22.02 var bilisten anholdt, oplyser politikomissær Milan Cheraghi Seyfabad til TV 2 Fyn.

- I første omgang lykkedes det kvinden at få bilen i gear og køre videre, men der gik ikke længe, før en patruljevogn havde indhentet hende, siger han.

Stort ansvar

Kvindens kørsel blev vurderet som hensynsløs, og bilen blev derfor beslaglagt.

- Når man sætter sig bag rattet i en bil, følger der et stort ansvar med. Et ansvar, hvor det er vigtigt, at man udviser agtpågivenhed og respekt for sine medborgere i trafikken. Denne sag og kørselsforløbet afspejler desværre det modsatte, siger politikomissæren.