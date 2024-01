Bilister blæser på afspærring - politi må hjælpe til

Strækningen på Odensevej i Aunslev er spærret til og med søndag 31. marts for at gøre plads til arbejdet med kloakseparering. Derfor er der sat afspærring op, som er skiltet med, at folk ikke må køre igennem.

Kommunen oplever dog, at mange trodser skiltningen og kører igennem alligevel, og det har fået kommunen til at give en opsang på deres Facebookside. Nyborg Kommune oplyser, at de er i kontakt med Fyns Politi, som nu har en skærpet opmærksomhed på området.

Og det er ikke kun kommunen, der er trætte af situationen. Det er de folk, der arbejder med kloaksepareringen også, fortæller direktør i Nyborg Forsyning Erik Hansen til TV 2 Fyn:

- Der er ingen tvivl om, at det kan være utrygt for dem, der arbejder der, når bilerne kører forbi. Vi er i kontakt med vejmyndigheden for at finde en løsning, lyder det.

Afspærringen af netop denne strækning har tidligere vakt protester, hvorfor afspærringen blev udskudt.