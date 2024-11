Blæst fører til forbud på Storebæltsbroen

Skal man over Storebæltsbroen fredag aften, så skal man være opmærksom på, at der til og med klokken 23 fredag aften er forbud mod påhængskøretøjer under 750 kilo.

Det oplyser Vejdirektoratet. Forbuddet skyldes kraftig blæst, lyder det videre.

