Børnehavebørn ser på døde dyr i forrådnelse: - Det er helt normalt

En død hare spist af maddiker og en muldvarp med flueæg i øjnene.

Det er den helt store underholdning for børnehavebørnene i Børnehuset Tumlebillen i Nyborg for tiden. De lærer nemlig om, hvad der sker, når dyrene i den vilde natur dør. Det kan lyde lidt makabert. Men det er det ikke, hvis du spørger børnene.

- Det er helt normalt, siger Melody Glasdam Hooshmand, der går i børnehaven.

I naturbørnehaven har børnene i de seneste måneder samlet døde dyr og lagt dem i en dødekasse. Det gør de som en del af Naturvejledning Danmarks årlige Krible Krable-projekt, hvor temaet i år er liv og død i naturen. På Fyn har over 100 dagtilbud og indskolingsklasser tilmeldt sig projektet, svarende til over 4.000 børn.

Helt tæt på den vilde natur

Undervejs får børnene lov at se, hvordan døde dyr nedbrydes og spises af andre, mindre dyr. Gennem egne observationer, lege og fortællinger bliver de klogere på den vilde natur. Og det er rigtig godt, hvis man spørger pædagog i børnehaven Anette Pedersen.

- Formålet med at deltage, er simpelthen at give børnene en alsidig viden om, hvad det er, der sker, lige for næsen af os, ude på legepladsen, hvis vi husker at lukke øjnene op, siger hun.