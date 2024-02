Børneskandale: 33 millioner kroner til redning af kritiseret område i Nyborg

Nyborg Kommune vil ansætte flere medarbejdere i socialforvaltningen, så kommunen fremover bedre kan tage vare på udsatte børn og sårbare familier. Sådan lyder et forslag fra administrationen, som byrådet i går blev præsenteret for.

Orienteringen blev i eftermiddag givet videre til medarbejderne.

Ekstraregningen finansieres af kommunens eksisterende likviditet i år, men de kommende år skal Nyborg ud og finde pengene i budgettet, erfarer TV 2 Fyn. Det fremgår af redegørelsen at øvrige fagområder skal bidrage med 40 millioner kroner i besparelser og effektiviseringer i de kommende års budgetter.

Det fremgår af kommunens egen redegørelse, at det formentlig kommer til at gå ud over serviceniveauet de kommende år. I pressemeddelelsen skriver kommunen blandt andet:

- Set i lyset af tidligere års besparelser og effektivisering vil gennemførelsen af de nye besparelser have større konsekvenser i forhold til strukturændringer og reduktion af serviceniveauet i forhold borgerne indenfor bl.a. skoler, dagtilbud, kultur og fritid, teknik og miljø, administration.

Udgifterne på 33,2 millioner kroner i 2024 finansieres af et forbedret regnskabsresultat i 2023 og berører derfor ikke de øvrige områder i kommunen, oplyses det.



Merudgiften skyldes en rapport fra BDO i december sidste år satte kritisk fokus på.

Ud over at påpege lovbrud og en række kritisable forhold som mangelfuld og langsommelig sagsbehandling, manglende opfølgning og handling på underretninger, manglende børnesamtaler, partshøring og forråelsesadfærd og utilstrækkelig ledelse.



BDO foreslog i forbindelse med analysen, at Nyborg Kommune afsætter et tocifret million beløb, så kommunen dermed kommer op på et sammenligneligt udgiftsniveau med landets øvrige kommuner.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er der tale om 13 nye stillinger, men det er ikke bekræftet af kommunen i en netop udsendt pressemeddelelse.



Udviklingsplanen skal sørge for, at den faglige kvalitet i sagsbehandlingen på social- og handicapområdet øges og sikre en bæredygtig langsigtet økonomi på det specialiserede socialområde.

I en netop offentliggjort pressemeddelelse fra kommunen hedder det:

- Planen lægger op til flere medarbejdere, mere forebyggende arbejde, flere målretterede tilbud samt bedre opfølgning og administration i Social og Familie. Borgere i Nyborg Kommune skal opleve en ordentlig sagsbehandling, slår direktør for Social og Familie Lone G. Lorenzen fast.

Udviklingsplanen, som nu bliver sendt til politisk behandling, byder på omfattende indsatser og ændringer på social- og familieområdet, der skal løfte fagligheden, styrke arbejdsmiljøet og skabe en kultur, som afspejler Nyborg Kommunes værdier og kerneopgave.

Udgifterne er fordelt med 33,2 millioner kroner i 2024, og yderligere 57,3 millioner i 2025 stigende til 78,2 millioner kroner i 2028.

Udviklingsplanen behandles politisk i Social- og Handicapudvalget 28. februar 2024,