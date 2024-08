Borgere føler sig svigtet efter lugtskandale: - Informationsniveauet har været nul

For et par dage siden, da Beredskab Fyn og Fyns Politi slog storalarm og lukkede for togdrift og biltrafikken i en hel bydel, delte kommunen dog oplysningerne på deres hjemmeside og sociale medier.

- Når Beredskabet sætter en indsats i gang, er det også dem, der fortæller om, hvad der foregår - og så deler vi naturligvis deres oplysninger på alle vores kanaler. Ikke mindst set i lyset af, at en hel bydel blev midlertidigt lukket ned, siger kommunikationsansvarlig ved Nyborg Kommune, Heidi Hørlück Callesenn.

- Det er ikke kommunens opgave systematisk at informere, når der er lugtgener fra en byggeplads, men vi er opmærksomme på, at lugten fra grunden er fæl for naboerne, og derfor har vi også løbende i byggeprocessen delt informationer på bl.a. Facebook. Senest i dag, hvor vi har informeret om, at beredskabet ikke vurderer, at lugtgenerne er skadelige og at arbejdet med kloakken på grunden forventes at vare ca. halvanden uge endnu, siger Heidi Hørlück Callesen.

Beredskab Fyn henviser på baggrund af de nye lugtgener torsdag til at få informationer om lugtgenerne hos Innovater og Nyborg Kommune.

Men ifølge Heidi Hørlück Callesen er kommunen er afhængig af at få besked fra Innovater, når der er nye fund for at kunne kommunikere det videre til borgerne - det er den aftale, der er lavet mellem kommunen og Innovater.

I de tilfælde hvor der opstår kraftige lugtgener, skal firmaet læsse jorden i lukkede containere eller dække jorden hurtigt til for at minimere generne.



- Det kan vi registrere ikke er sket i tirsdags, men da vi her ikke taler om en lovovertrædelse, men en overtrædelse af byggetilladelsen, har vi ændret det oprindeligt tænkte påbud til en indskærpelse om at overholde betingelserne. Vi har heller ikke mulighed for at give en bøde, siger Jacob Juhl Harberg, teknik og miljøchef ved Nyborg Kommune.

I forbindelse med den indskærpelse, som Innovater har fået i dag, vil det blive præciseret, at der kun må graves 2-3 meter ad gangen, og at lugtgener skal håndteres ved at komme jorden i lukkede containere eller dække den til med det samme. Desuden skal kommunen informeres, oplyser Jacob Juhl Harberg.