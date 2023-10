Borgermøde i aften: Kritikere har ikke opgivet kampen mod nyt Nyborg Slot

Der er heller ikke udelt begejstring for forhøjelsen af krudttårnet og det lukkede udtryk, som det nye slotsbyggeri får ud mod Nyborg By.

- Helt overordnet synes vi selvfølgelig, at det er et demokratisk problem, at Folketinget ikke accepterer den afgørelse som Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet, og at turismemulighederne for Nyborg fylder så meget, siger Claus M. Smidt fra Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring.