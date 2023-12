Borgmester har i årevis haft direkte kendskab til massivt svigt af Nyborgs svageste borgere

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) bliver nu trukket direkte ind i sagen om regulære lovbrud og dårlig forvaltning i sager om blandt andre socialt udsatte børn.

I sidste uge landede en kritisk rapport fra konsulentvirksomheden BDO, som blotlægger et massivt svigt i kommunens sagsbehandling på en række centrale områder.

BDO's rapport konkluderer blandt andet en mangelfuld og langsommelig sagsbehandling, manglende opfølgning og handling på underretninger, forråelsesadfærd blandt medarbejdere og utilstrækkelig ledelse.

Nu viser en gennemgang af en række dokumenter og offentligt tilgængelige rapporter samt aktindsigt i borgmesterens mailboks, som TV 2 Fyn har fået, at Kenneth Muhs i hvert fald siden 2019 har haft førstehåndskendskab til, at hans kommune har haft store problemer med at overholde loven i sagsbehandlingen på det sociale område.

Den detalje er vigtig i det samlede billede, da en rapport fra advokatfirmaet Horten slår fast, at en borgmester er den øverste daglige leder for en forvaltning, og derfor også i sidste ende er ansvarlig for at reagere, når han bliver opmærksom på ulovligheder.

Første alarmklokke

Allerede i januar 2019 modtog Nyborg-borgmester Kenneth Muhs (V) en rapport fra Socialstyrelsens task force i Nyborg Kommune med syv kritiske anbefalinger til at rette op på Nyborg Kommunes socialområde.

Flere af anbefalingerne skulle sikre, at der blev rettet op på ulovligheder i sagsbehandlingen i kommunen. Blandt andet ved at overholde frister, udføre børnesamtaler og ved at ledelsen skulle følge op på, at man overholdt loven.

Socialstyrelsens rapport blev desuden fremlagt for politikere og forvaltningen i kommunen.

Rapporten i 2019 var den første røde alarmklokke, der burde have ringet. Det mener professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, Kurt Klaudi Klausen, som har gennemgået sagens akter for TV 2 Fyn.



Anbefalingerne i rapporten fra 2019 kan i vid udstrækning give deja-vu til den helt friske rapport om Nyborgs socialområde, udarbejdet af BDO, som vel at mærke først blev bestilt af Nyborg Kommune i august 2023 - altså over fire år efter Socialstyrelsens rapport fra januar 2019.