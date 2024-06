Borgmester kan være i problemer - nu kigges han efter i sømmene

Et brev fra Ankestyrelsen, som DR er i besiddelse af, viser, at en kommunal tilsynssag kan være på vej mod Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V).

I brevet beder Ankestyrelsen om en udtalelse fra byrådet, inden de vurderer, om der skal rejses en tilsynssag på baggrund af en sag, hvor borgmesteren kritiseres for at have tilsidesat sin oplysningspligt ved ikke at informere resten af byrådet om store problemer i kommunens Børne- og familieafdeling.

Professor i offentlig forvaltning ved SDU Frederik Waage kalder over for DR brevet "bemærkelsesværdigt" og fortæller, at det åbner op for reel mulighed for en potentiel kritik af borgmesteren.



TV 2 Fyn forsøger at få en kommentar fra Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V).