Borgmester om lovbrud: Forvaltningen fulgte ikke politikernes instruktioner

En kritisk rapport om socialområdet i Nyborg Kommune afdækkede i sidste uge graverende svigt på familie- og socialområdet i kommunen.

Borgmester Kenneth Muhs (V) har siden da sendt ansvaret for graverende fejl og svigt i sager, der blandt andet omhandler udsatte børn, videre ned i en forvaltning, som ikke længere har samme ledelse.

Men efter TV 2 Fyn har fundet en rapport fra en task force i Socialstyrelsen, som allerede i starten af 2019 advarede politikere om problemer på kommunens socialområde, erkender borgmesteren at have en del af ansvaret.

- Det her, det er også mit politiske ansvar. Men det handler også om, at få løst de opgaver og den forandring vi allerede har sat i gang, siger han i et interview med TV 2 Fyn.



Men ansvaret tager han ikke alene, for ifølge borgmesteren er det forvaltningen, der ikke har fulgt de politiske instruktioner, og dermed er skyld i at området er kuldsejlet så markant.

Forventede forvaltningen klarede den

Da TV 2 Fyns reporter spurgte Kenneth Muhs hvornår han første gang hørte om udfordringerne på socialområdet i kommunen, refererer borgmesteren til løbende afrapporteringer fra kommunens borgerrådgiver, der første gang i 2021 rejste kritik af Social- og Familieforvaltningen i kommunen.

- Der er det den forventning, som vi både kan og skal have (til forvaltningen red.), at vi også får omgjort de her ting. Der kan vi så konstatere, at der er nogle ting, der bare er utilfredsstillende, siger Kenneth Muhs og fortsætter:

- Når jeg sender en sag igennem, som er kommet til mig, så får jeg at vide den er håndteret. Og så er det faktisk sådan, at så skal jeg kunne regne med den er håndteret.

Men det har forvaltningen så ikke gjort?

- Nej, svarer borgmesteren.

Når forvaltningen så ikke gør som du siger, er det så fordi du ikke har nok gennemslagskraft overfor dem i forvaltningen, som skal føre de politiske tanker ud i livet?



- Ja, det kan jeg jo ikke svare på. Jeg kan sige, at jeg så da i hvert fald helst, at vi ikke havde fået sådan en BDO-afrapportering, svarer borgmesteren.

Senere i interviewet vender emnet tilbage til, at borgmesteren skal kunne stole på de afrapporteringer forvaltningen laver.

Men det har I ikke kunnet, siger du?

- Jeg kan sige i hvert fald, at med den BDO-rapport vi står med, der er der noget der i hvert fald ikke bare ikke passer, svarer borgmesteren.

Ikke løst korrekt

TV 2 Fyns reporter spoler i interviewet tiden tilbage til 2019.

Her genopfrisker han borgmesterens hukommelse om den rapport, som Socialstyrelsen kom med i netop 2019, med stort set samme konklusioner som den friske BDO-rapport.

Borgmesteren genkender rapporten.

Hvordan kan det være at man igen, fire år efter og på din vagt, kan se de her problemer gå igen?

- Jeg ville gerne kunne stå her og sige, at det havde vi løst. For havde vi løst det korrekt og gjort det rigtige, så havde vi ikke stået her i dag. Det er det jeg siger, det er totalt uacceptabelt, svarer borgmesteren.

Men det er mange år, at det her ikke har været i orden. Hvad har du lavet på din vagt, siden det ikke er ordnet?

- Det kan jeg godt forstå du spørger om. Det jeg i hvert fald kan sige er, at hvis vi i dag kunne have stået anderledes, så havde vi stået anderledes, konkluderer borgmesteren.

Vælgerne bestemmer

Eftersom Kenneth Muhs ikke mener han kan bære ansvaret for svigtet i Familie- og Socialforvaltningen alene, mener han heller ikke tiden er inde til at overlade borgmesterposten til en anden endnu.



- Det må være op til borgerne, når der er valg, og det må jeg stille mig til rådighed for. Jeg stiller mig også til rådighed her i dag, for at sige at det jeg arbejder med og har fokus på, er at få løst det her, fortæller Kenneth Muhs.

Borgmesteren har dog det overordnede ansvar for, at ulovligheder bliver adresseret og elimineret, så snart han bliver bekendt med dem. Han er nemlig den øverste daglige leder i en forvaltning. Det fastslår en rapport fra advokatfirmaet Horten, ligesom professor på Institut for Statskundskab ved SDU, Kurt Klaudi Klausen tidligere har forklaret det til TV 2 Fyn.

Du kan se det uredigerede 18 minutter lange interview med borgmesteren i videoen øverst i artiklen.