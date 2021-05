Brand i eldrevet foodtruck: - Gasserne kan være farlige for mennesker

En eldreven foodtruck udviklede tirsdag middag giftig røg i Ørbæk, efter der var gået ild i batteriet.

Det oplyser indsatsleder hos Beredskab Fyn Lars Holm Jensen til TV 2 Fyn.

- Man skal være opmærksom på gasserne, der kommer fra sådan et lithiumbatteri, de er farlige at indånde for mennesker, siger han.