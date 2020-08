Brand i halm til rygeost: - Det kunne være gået meget galt

Klokken 10.05 indløb der en alarm til Beredskab Fyn, der fik indsatslederen til at trække køretøjer og mandskab til fra flere stationer.

Meldingen lød, at der var brand i en kælder i Kongegade 12 i den gamle bymidte i Nyborg.

- Det er en del af byen, hvor det er svært at komme til. Vi måtte ind gennem en baggård, fortæller indsatsleder Michael Hansen fra Beredskab Fyn.

For en sikkerheds skyld valgte han at trække på assistance fra flere stationer, da en brand i det tætbyggede og gamle kvarter kunne blive alvorlig.

- Der var kraftig røgudvikling, da vi kom frem. Vi sendte røgdykkere ind i kælderen fra to forskellige indgange, fortæller Michael Hansen.

Her viste det sig, at der var et større oplag af halm, der brændte, i et lille rum på seks-otte kvadratmeter. Det lykkedes hurtigt at få bugt med ilden.

- Jeg undrede mig i første omgang over, hvorfor der var halm i kælderen, men det viste sig, at det halm, som den lokale ostebutik bruger til at lave rygeost, fortæller Michael Hansen.

Hvis branden ikke var opdaget i tide, kunne den have udviklet sig alvorligt, fortæller Michael Hansen.

- Hvis den var opdaget bare fem minutter senere, kunne den have bredt sig uop gennem bygningen, siger han.