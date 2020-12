To brande på kort tid i Nyborg

To små brande blev tidligt fredag aften anmeldt til politiet i Nyborg.

Den første modtog politiet klokken 17.58, hvor der var ild i en skraldespand på et offentligt toilet nede ved Vesterhavnen.

- Det kan muligvis være fordi, nogen har stået og røget noget inde på toilettet, siger vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck.

Kort tid efter lyder der en melding om brand i et solcenter. Det viser sig, at den ikke har udviklet sig til andet end ild i et gardin.

- Det er åbenbart et solcenter, man kan komme ind og ud af, siger Milan Holck.

Udenfor solcenteret er der set en gruppe unge kort tid forinden.

- Nu skal vi have indhentet overvågning fra området, og se om det giver noget, siger vagtchefen.

Ingen af stederne har givet store skader. Begge steder er brandundersøgelser sat i værk.