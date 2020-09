Bredt budgetforlig i Nyborg - igen

Samtlige patier i Nyborg Byråd har indgået budgetforlig her til aften.

Partierne er enige om at hæve servicen med 41 millioner kroner, og selv om Socialdemokraterne også er med i budgettet, er der ikke fuld tilfredshed med udbyttet.

Især er partiet utilfredse med Venstres udspil til, at driftsbudgettet skal have et overskud på 65 millioner kroner.

Det tager penge fra velfærden mener Socialdemokraterne.

Tilsvarende er man ikke tilfreds med beslutningen om at indfri den gæld, der er til kommunes ansatte på grund af indefrosne feriepenge. Gældindfrielsen sparer godt nok penge på den lange bane, men utilfredsheden skyldes, at det bl.a. er midler fra udligningsreformen, der bruges til formålet.

S: Acceptabelt

- Årets budget er acceptabelt, fordi det lapper mange huller i vores velfærd og genopretter på vores børns velfærd, de ældres velfærd og det grønne område, siger S-gruppeformand Sonja Marie Jensen.

Ældreområdet løftes som følge af forliget med 19 millioner kroner - bl.a. mere tid i hjemmeplejen og kompetenceudvikling af sosu-medarbejdere.

Folkeskoler og SFO'er får godt seks millioner kroner ekstra, social og familieudvalget 4,7 millioner kroner, teknik- og miljø 3,4 millioner, sundhed og forebyggelse 1 million kroner og erhvervs- og udviklingsudvalget 0,4 millioner kroner.

Partierne afsætter en pulje til klima og grøn omstilling, så der over fire år er 20 millioner kroner til finansiering af initiativer.

Der afsættes 100 millioner kroner til etablering af et nyt sundhedshus.

Kommunen er fortsat gældsfri, og der vil i de kommende 4 år ikke være besparelser i budgettet.

Der afsættes årligt 85 mio. kr. til anlæg samlet 340 mio. kr. over 4 år.

Skatten sænkes med 0,1 procentpoint som følge af Udligningsreformen hvor staten finansierer en skatte sænkning i Nyborg Kommune fra 26,4 til 26,3.

Glæde hos SF og DF

SF's Suzette Frovin er glad for, at der sættes turbo på den grønne omstilling, og at der sikres et velfærdsløft.

- Med den aftale, der ligger nu, kan vi tage hul på den grønne omstilling og lappe nogle af de huller, der er skabt som følge af tidligere års besparelser, men der er stadig et stykke vej, før vi er i mål.

Carsten Kudsk, DF, der er formand for Ældreudvalget, glæder sig over, at ældreområdet tilggodeses.

- Dansk Folkeparti vil altid meget højt prioritere ældreområdet og det har også denne gang haft vores store fokus. Derfor er vi stolte over at vi denne gang fik gåturene tilbage, siger han.

Venstre har absolut flertal i byrådet.

Borgmester Kenneth Muhs (V) konstaterer, at han er tilfreds med, at alle partier er samlet om budgettet, der betyder, at økonomien giver kommunen mulighed for at holde hånden under velfærden samt sikre investeringer, der gavner Nyborg Kommune bredt