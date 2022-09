Bredt budgetforlig indgået i Nyborg - men uden selskab af Socialdemokratiet

Socialdemokratiet står uden for nyt budgetforlig i Nyborg Kommune.

Venstre, SF, Konservative og den socialdemokratiske udbryder, løsgængeren Rameesh T. Sambather indgik et budgetforlig fredag uden selskab af socialdemokraterne.

Budgetforliget indebærer, at der skabes et driftoverskud på mindst 75 millioner kroner. Derudover skal der være en likviditet på mindst 1.000 kroner per indbygger, og der må ikke optages gæld.

Til sidst skal der over de næste fire år bruges 440 millioner kroner til blandt andet et nyt sundhedshus, slotsprojekt, byudvikling, nye cykelstier og trafiksikkerhed.

Forlod forhandlingerne

Socialdemokratiet meddelte tidligere på ugen, at de forlod forhandlingerne, fordi de ikke følte sig inddraget.

Det skete med henvisning til, at der er det teknisk budgetforslag er sat alt for mange penge af til store anlægsudgifter trods regeringens hensigt om, at kommunerne skal holde igen med udgifter til anlæg.

- For Socialdemokratiet er det afgørende at Nyborg Kommune fastholder den økonomiske politik der er vedtaget for ét år siden, hvor man brugte pengene på skolelærer, pædagogisk personale og medarbejderne generelt, i stedet for at lave et enormt byggeprogram på 1,1 milliard er kroner over ti år, skrev partiet blandt andet i en pressemeddelelse.

Siden 2014 har man hævet driftsresultatet med 25 millioner kroner årligt. Fra 2023 vil det være 35 millioner kroner om året, som flyttes fra servicen og demografien og over på anlæg, stor der yderligere i pressemeddelelsen.

Historisk højt niveau

Byrådsflertallet fastslår dog igen, at serviceniveauet ligger på et historisk højt niveau.

Den ekstra finansiering som Nyborg Kommune har fået i forbindelse med udligningsreformen i 2021 er anvendt til prioritering af ekstra service og velfærd for borgerne samt en række større anlægsinvesteringer, lyder det.

Der er desuden afsat ekstra midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk udgiftspres. Der er tale om i alt et halvt hundrede millioner kroner over de næste fire år heriblandt til dagtilbud, skoler, ældreområdet, sundhed, det specialiserede socialområde og diverse hjælpemidler.