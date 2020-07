Broløbet over Storebælt er aflyst

Der bliver ikke noget løb over Storebælt i år. Det har deltagerne fået at vide på en mail fra løbets ledelse fredag formiddag.

- Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at Broløbet Storebælt ikke som planlagt kan afvikles lørdag d. 19. september 2020. Det er ikke for nuværende muligt at få oplyst hygiejne- og sikkerhedskrav i forbindelse med COVID 19 situationen for en sikker gennemførelse, står der blandt andet i mailen.

Tidligere på ugen aflyste Lillebælt Halvmarathon med begrundelsen, at de mangler retningslinjer fra myndighederne for, hvad der er tilladt efter 1. september. Det samme nævner Broløbet.

- Som ansvarlig arrangør ser vi derfor ingen anden mulighed end at aflyse dette års løb, i det de manglende retningslinjer for større arrangementer i resten af året betyder, at vi ikke kan tilpasse en forsvarlig og sikkerhedsmæssig gennemførelse af løbet, står der i mailen.

Nyt løb i 2021

I mailen fremgår det, at arrangørerne forsøger at finde en ny dato næste år, men at det endnu ikke er på plads.

- Vi vil bruge sommerferien til at blive klar med det hele herunder en ny løbsdato – en ting er dog sikkert: Vi skal løbe i 2021, står der.

Deltagerne kan vælge at få flyttet deres tilmelding til løbet på et senere tidspunkt, eller de kan få billetprisen refunderet minus et håndteringsgebyr.

Flere andre motionsløb er også blevet aflyst i de senere dage. Blandt andet har Lillebælt Halvmarathon valgt at aflyse, mens HCA Marathon indtil videre har valgt at fortsætte som planlagt med deres løb en uge senere.

Tidligere på sommeren blev også det store motionsløb Royal Run aflyst.

