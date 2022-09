Brud på anonymitet og opfordring til at tie: Borgmester ser intet problem

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), mener ikke, at det er et problem, at det såkaldte hovedudvalg i kommunen i en mail har opfordret medarbejdere til at tie overfor pressen.

- Jeg vil gerne for det første sige, at jeg har stor respekt for vores hovedudvalg og deres ret til også at ytre sig.

- Jeg tror ikke, at hensigten her er, at sige at man ikke må tale med hverken pressen eller sin tillidsvalgte eller bruge whistleblowerordning. Sådan opfatter jeg det ikke, og det tror jeg bestemt ikke er det, der er hensigten, siger borgmesteren.

Den omtalte mail blev i sidste uge sendt til medarbejdere, politikere og ledere i Nyborg Kommune.

Møder skarp kritik

Udover opfordringen om at tie overfor pressen, blev de ansatte også opfordret til ikke at kommentere på anonym kritik fremsat i pressen.

Den opfordring har mødt skarp kritik.

- Jeg vil gå så langt som at sige, at det er ulovlige signaler, man sender til medarbejderne her, siger Roger Buch, der er lektor og kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Roger Buch mener, at opfordringen er i strid med ytringsfriheden og kan være med til at ødelægge den demokratiske debat.

Mener ikke anonymiteten er brudt

Udmeldingen fra hovedudvalget kommer, efter at en medarbejder i mandags kunne fortælle til byrådspolitikeren Vibeke Ejlertsen (S), at dennes anonymitet er blevet brudt i den omdiskuterede Komponent-analyse, der netop skulle undersøge, om der var en problematisk kultur i kommunen.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er den pågældende medarbejder via sin direkte leder blevet kontaktet af netop den chef, som medarbejderen har kritiseret i den anonyme undersøgelse.

Kenneth Muhs mener dog ikke, at anonymiteten i undersøgelsen er blevet brudt.

Har du tillid til, at anonymiteten blandt medarbejdere er blevet overholdt denne undersøgelse?

- Som jeg har udtalt tidligere, så har jeg ikke grundlag for andet.

Så når medarbejdere i et whistleblowerbrev fortæller, at de har sagt ting anonymt, som de bagefter er blevet konfronteret med af den person, de har kritiseret, så er der ikke sket et brud på anonymiteten?

- Vi tager det meget alvorligt ind, lytter til det, og så er der nogen der tager sig af og håndterer det.

Hvordan kan I så sikre fremover, at det her ikke kommer til at ske igen?

- Jeg tror aldrig man kan give nogen garantier for noget som helst.

- Det jeg kan give en garanti for eller i hvert fald et stærkt fokus og en tyngde omkring, det er, at vi arbejder meget alvorligt med det.

Du siger, at I tager det meget alvorligt, at en medarbejder er blevet konfronteret med en anonym kritik. De kan vel ikke været blevet konfronteret med anonym information, hvis ikke den information på en eller anden måde er kommet videre i systemet?

- Når der kommer sådan en henvendelse, så bliver der kigget på det, og der er nogen, der tager sig af og ser på, hvordan det forholder sig, og hvad der eventuelt er af handlinger eller ting, der skal følges op på.

Så du har stadig fuld tillid til at anonymiteten blandt medarbejderne er opretholdt?

- Jeg har ikke her, hvor jeg står nu, grund til andet, nej.

De seneste dages afsløringer har vakt opsigt på Christiansborg, hvor en retsordfører nu vil have justitsministeren til at gå ind i sagen.