Bygherre får påbud efter stor afspærring og kemisk lugt

Hændelsen i Nyborg i dag, hvor et stort område omkring Lynfrosten blev afspærret på grund af en kemisk lugt, får nu konsekvenser for bygherren på byggeriet på stedet.

- Vi er først og fremmest glade for, at Beredskab Fyn har konstateret, at lugtgenerne ved Lynfrostgrunden ikke er farlige for borgerne. De og Fyns Politi har håndteret situationen på den måde, de har fundet nødvendig og kommunen har stået klar til at bistå ved behov, udtale Jacob Juhl Harberg, der er Teknik-, Miljø- og Erhvervschef i Nyborg Kommune, i en skriftlig kommentar til TV 2 Fyn.



- I forhold til vores aftale med bygherren, så står der i tilladelsen, at kommunen skal have besked ved problemer – fx hvis der graves noget op, der lugter. Det er ikke sket i dette tilfælde, og vi har derfor orienteret Innovator om, at de vil få et påbud for ikke at have kontaktet kommunen om de nye fund, fortsætter han.

- Vi har desuden bedt bygherren om en redegørelse om denne episode samt om, hvordan de vil tilrettelægge arbejdet fremadrettet for at undgå, at noget lignende sker igen – og vi vil indtil projektet afsluttes føre et skærpet miljøtilsyn på byggepladsen.

- Vi tager naturligvis også kontakt til Fyns Politi og Beredskab Fyn for at evaluere på håndteringen af situationen, tilføjer han til slut.