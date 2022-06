Byrådsmedlem forsøgte at købe nøgenbilleder af mindreårig – Fyns Politi dropper efterforskning

Fyns Politis anklagere har vurderet, at tidligere byrådsmedlem i Nyborg og leder af Nyborg Ungdomsskoles musicaltalentskole Jesper Nielsen ikke vil blive sigtet for at tilbyde en 17-årig kvinde penge for at sende ham nøgenbilleder.



Man har derfor valgt at stoppe efterforskningen.

- Jeg kan ikke sige så meget, men vi har vurderet, at i de oplysninger vi har haft i sagen, er der ikke begået noget strafbart, og vi har derfor standset efterforskningen, fortæller advokaturchef Heidi Colbæk, til TV 2 Fyn.

I april skrev Jesper Nielsen til 17-årige Chelsea Nielsen på det sociale medie Snapchat og spurgte, om hun var interesseret i at sælge nøgenbilleder.

Fordi pigen er under 18 år og derfor er mindreårig, kunne der ifølge forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir være tale om børneporno. Det mener anklagerne dog ikke, at der er beviser for.

- Efterforskningen har vist, at der ikke er tale om hverken blufærdighedskrænkelse eller forsøg på at besidde børnepornografisk materiale, lyder det kort fra advokaturchefen.

Politiet startede selv efterforskning

Jesper Nielsen har siden kaldt det sit livs fejltagelse.

- Jeg er så ubeskriveligt flov og skamfuld over mine handlinger. Jeg vil gerne give min oprigtige undskyldning til alle, der nu får sorger og besvær over mine handlinger, skrev han på sin facebookprofil.

Politiet igangsatte selv en efterforskning af Jesper Nielsen, fordi det mistænkte, at der var begået noget strafbart.

Selvom Jesper Nielsen ikke har været eller bliver sigtet, betød episoden med Chelsea Nielsen, at han måtte fratræde først sin stilling som kultur- og udviklingskonsulent på Nyborg Ungdomsskole, og siden trådte han også tilbage fra byrådet.

TV 2 Fyn har været i kontakt med Jesper Nielsen, der ikke ønsker at udtale sig om sagen.