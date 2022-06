Byrådsmedlem forsøgte at købe nøgenbilleder af mindreårig - nu undersøger kommunen hans bilag

Nyborg Kommune fremlægger tirsdag tidligere byrådsmedlem Jesper Nielsens udgiftsbilag fra hans ansættelsesperiode i Nyborg som leder af musicaltalentskolen i ungdomsskolens regi.

Jesper Nielsen (S) stoppede for nylig som byrådsmedlem efter en sag, hvor han tilbød en 17-årig pige penge for nøgenbilleder.



Ifølge Nyborgs kommunens jurist Christine Stæhr Andersen er bilagene med i en igangværende undersøgelse som led i det ordinære økonomisk ledelsestilsyn per 31. marts i ungdomsskolen.

I første omgang ønskede kommunen først at udlevere bilagene efter et økonomiudvalgsmøde den 13. juni, men tirsdag ombestemte man sig.

Kommunens skole- og dagtilbudsudvalg har nemlig sagen til behandling onsdag.

Og her fremgår det af dagsordenen, at der i forbindelse med en gennemgang af økonomien og driften af talentskolen har vist sig flere udfordringer. Blandt andet har udgifterne til skolen været meget store og større, end det har været hensigten, og det har desuden været svært præcist at opgøre disse, da en fratrådt medarbejder har brugt en stor del af sin arbejdstid på tilbuddet.

Desuden har det vist sig, at det ikke er i overensstemmelse med ungdomsskoleloven at optage elever fra andre kommuner uden byrådets tilladelse og uden at opkræve betaling fra anden kommune.

Talentskolen har eksisteret siden 2014 og optager 12 elever hvert andet år.



Udvalget skal blandt andet tage stilling til, om tilbuddet om at drive en musicaltalentskole skal fortsætte.

- Såfremt det besluttes, at Nyborg Kommune skal drive en musicaltalentskole er det administrationens anbefaling, at skolen tildeles et passende budget, der afspejler tilbuddets ambitions- og aktivitetsniveau samt at tilbuddet placeres i Nyborg Musikskole, hedder det.

Ingen mistanke

Ifølge direktør Marianne Stentebjerg har Nyborg Kommune på nuværende tidspunkt ikke mistanke om, at Jesper Nielsen har overtrådt nogle interne regler for udgifternes størrelse – og en politianmeldelse er derfor heller ikke aktuel.

- Det forventer jeg ikke ud fra de foreliggende oplysninger, siger Marianne Stentebjerg.

Forvaltningens indstilling er imidlertid, at musicaltalentskolen bør drives for et mindre beløb, end der hidtil har været brugt, hvis aktiviteten skal fortsætte. Og at aktiviteten lægges over under musikskolen i Nyborg, da det ikke er en kerneopgave for en ungdomsskole at drive musicaltalentskole.

I den forbindelse foreslås et budget på cirka 200.000 kroner.

Marianne Stentebjerg oplyser, at man nu går i dialog med Jesper Nielsen om udgifternes størrelse og de gennemgåede bilag.

Der er endnu ikke et samlet overblik over, hvad det har kostet at drive musicaltalentskolen, da en del udgiftsbilag er posteret direkte under ungdomsskolen andre under musicaltalentskolen, men det er mere end 200.000 kroner.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Jesper Nielsen, men han er ikke vendt tilbage på TV 2 Fyns henvendelse.

Jesper Nielsens forsøg på at købe nøgenbilleder af en mindreårig pige bliver efterforsket af Fyns Politi. Han har siden forladt sin stol i kommunalbestyrelsen i Nyborg.