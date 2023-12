Byrådsmedlem til angreb på kommunaldirektør efter afsløring

Kristian Hald vil på første byrådsmøde i Kerteminde i det nye år have en sag på dagsordenen, hvor forvaltningen skal til at lave en komplet oversigt over andre private sager, som Hans Luunbjerg har fået behandlet i sin tid som borgmester. Dermed vil han have undersøgt, om Luunbjerg har erklæring inhabil og om kommunaldirektøren på det næste byrådsmøde for at få en komplet oversigt over sager behandlet af Hans Luunbjerg, tidligere borgmester, for at undersøge potentielle interessekonflikter og regelovertrædelser.

TV 2 Fyn har rakt ud til både nuværende kommunaldirektør i Nyborg Kommune, Tim Jeppesen, og Kertemindes tidligere borgmester Hans Luunbjerg, men ingen af dem har ønsket at kommentere kritikken.