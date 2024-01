Byrådsmedlemmer fortrøstningsfulde efter krisemøde

Venstres gruppeformand, Kaj Refslund (V), er positiv dagen derpå.

- Vi havde en meget fin snak i halvanden times tid, siger gruppeformanden og fortsætter:

- Vi er selvfølgelig politiske uenige, som vi skal være som politikere, men vi er enige om, at processen er vigtig for vores beslutninger fremadrettet. Vi fik en meget fin drøftelse.

Byrådsmedlem Lone Smidt (S), der også var til stede, er fortrøstningsfuld efter mødet.



- Det var vigtigt at have det møde, vi havde. Vi er et samlet byråd, der skal kunne arbejde sammen.

- Det handler om vores generelle samarbejde. Det skal vi alle sammen gøre os umage for, siger Lone Smidt.