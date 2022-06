Carina pynter Nyborg for mere end 100.000 kroner

Det er en stor opgave for den lokale blomsterdekoratør fra Ørbæk, hvor der er sat over 100.000 kroner til side til projektet. Carina Sølberg Andersen fra Art of Flowers står for den kreative proces og oppyntningen.



- Jeg er enormt glad og beæret over at få lov til at lave det her. Jeg er til hverdag kun mig selv, og mange gange tør man måske ikke binde så stor en opgave til et lille firma, så det er fedt at vise, at jeg godt kan løfte det her, siger hun.



For Carina Sølberg Andersen kommer spurten til at foregå klokken fire om morgen den 2. juli. Hun skal sætte 35 store cykelhjuls-dekorationer op, inden hele verden kommer til Nyborg.

- Lige så snart, at vejene ind mod centrum er lukket, går jeg i krig med at hænge dekorationerne op langs Fynsvej. Idéen er, at folk får en oplevelse, mens de går ind mod målstregen, siger hun.

Alt skal være klar til klokken syv den 2. juli, når p-pladserne begynder at åbne.

Tidligere i juni blev et andet stort Tour de France-monument indviet.