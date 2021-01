Carsten Kudsk: Dropper DF på grund af partiets holdning til Nyborg Slot

Massiv utilfredshed med Dansk Folkepartis holdning til byggeprojektet på Nyborg Slot, får nu Carsten Kudsk til at smække med døren og melde sig ud af partiet. Carsten Kudsk sidder både i Nyborg Byråd og er valgt som suppleant til Folketinget for Dansk Folkeparti.

- Det er på grund af Nyborg Slot, at jeg melder mig ud. Jeg kan ikke stå inde for et parti, der ikke vil være med til Nyborg Slot-projektet, som vi har arbejdet med så længe, siger Carsten Kudsk.

Carsten Kudsk har nu meldt sig ind det nye parti De LokalNationale

Læs også Frafaldne fynske DF’ere stifter nyt parti

Undrer sig over DFs næstfomand

Carsten Kudsk undrer sig blandt andet over Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerscmidts holdning til sagen.

I en mail til Morten Messerschmidt har Carsten Kudsk forklaret DF-næstformanden om projektet på Nyborg Slot og inviteret ham til at se projektet. Men det blev afvist, forklarer Carsten Kudsk.

- I 2020 siger Messerschmidt at byggeprojektet er et misfoster. Jeg prøver at tage en dialog med ham og invitere ham til Nyborg, men det bliver blankt afvist, siger Carsten Kudsk.

Morten Messerschmidt vil ikke stille op til interview om sagen, men skriver i en SMS til TV 2 Fyn, at han synes, at det er underligt, hvis Carsten Kudsk bruger sagen om Nyborg Slot som begrundelse for sit partiskifte.

Derudover har Morten Messerschmidt også sendt en kommentar til TV 2 Fyn

- Det er jo helt fair, at man ser forskelligt på diverse spørgsmål – også selvom man er medlem er samme parti. Men jeg har aldrig før hørt fra Carsten Kudsk om Nyborg Slot. Tværtimod var det mig selv, der tog fat i ham, da jeg blev opmærksom på, at vi så forskelligt på tingene. Og her understregede jeg netop, at vi skulle finde en god måde at håndtere det på, så der ikke kunne yppes kiv imellem os. Den mail svarede han aldrig på.

Morten Messerscmidt har fremlagt sin mail til Carsten Kudsk om sagen, hvor han blandt andet opfordrer til, at Carsten Kudsk giver ham besked, hvis nogen vil "yppe kiv" mellem dem. Men Carsten Kudsk undrer sig over det, da han mener, at det netop er Morten Messerschmidt, der kommer på tværs med sin holdning til Nyborg Slot.

Morten Messerschmidt synes, at det er underligt, at Carsten Kudsk melder sig ud af DF på grund af sagen om Nyborg Slot.

- Det er svært at agere som lokal DF'er, når ledelsen lige pludselig modsiger mig. De skulle have blandet sig udenom eller bakket op om projektet, siger Carsten Kudsk.

Sagen om Nyborg Slot er ifølge Carsten Kudsk endnu et eksempel på, at ledelsen ikke lytter til baglandet. Og det var sagen, der gjorde, at han nu har meldt sig ud af DF og ind i De LokalNationale.

- Der er jo nogle andre ting, hvor jeg ikke føler at ledelsen lytter til baglandet, men det var sagen om Nyborg Slot der fik bægeret til at flyde over, siger Carsten Kudsk.

Går efter både byrådet og regionen

Carsten Kudsk vil både stille op til byrådet i Nyborg og til regionsrådet for det nye parti. Udover Carsten Kudsk er også den tidligere DF'er Knud Ahrenkiel kandidat til byrådet i Nyborg for De LokalNationale ved kommunalvalget til november.