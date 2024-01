Charlotte har kæmpet otte år for hjælp til sin søn - nu skal kommune stå skoleret for minister

Glad men forundret

I Ullerslev er Charlotte Svensson glad for, at sagen endelig bliver løftet, men:

- Jeg er også forundret over, at der først sker noget nu. Politikerne i Nyborg har vidst det i lang tid, jeg har været ved Ankestyrelsen gang på gang, og den her sag er blevet trukket i langdrag ud over al rimelighed. Jeg håber, at det står klart nu, at med den konstruktion systemet har, så har borgerne ingen retssikkerhed, siger hun.

Hun tænker ikke blot på sig selv, men også på andre borgere i hele landet, som står i samme situation, som hende selv.

- Min forhåbning er, at sagen bliver løftet op på nationalt plan, så man kan kigge på lovgivningen med kritiske øjne. Der er rigtig mange borgere, som oplever, at kommunerne ikke overholder lovgivningen, og der er i praksis ingen konsekvenser for kommunerne, når de forsømmer deres pligt, understreger hun og fortsætter:

- Det handler om børn, der ikke får den hjælp, de skal have.