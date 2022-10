Chokerede politikere efter trusler mod gymnasium før debat: - Helt urimeligt at elever skal føle sig truet

En mand på 55 år er blevet anholdt og sigtet for at fremsætte trusler mod Nyborg Gymnasium.

Manden blev anholdt på en adresse i Nyborg, efter at politiet torsdag formiddag iværksatte en eftersøgning af ham både på gymnasiet og på adresser i Nyborg.

Hele politiaktionen resulterede i, at eleverne på Nyborg Gymnasium ikke kom i skole torsdag morgen, og at en planlagt valgdebat på gymnasiet blev aflyst.

Mai Mercado, der er folketingskandidat for Konservative, var en af de politikere, der skulle deltage i valgdebatten.

- Det er helt urimeligt, at eleverne på Nyborg Gymnasium skal opleve, at de føler sig truet. Der har været en trussel mod gymnasiet, og det skal ingen elever opleve, siger Mai Mercado.



Fyns Politi har ikke meldt ud, hvorvidt truslerne mod gymnasiet har noget at gøre med valgdebatten.

- Uanset hvad skal man ikke true nogen, tilføjer Mai Mercado.

Chokeret

Lars Christian Lilleholt, der er folketingskandidat for Venstre, skulle også deltage i valgdebatten, der blev aflyst.

- Jeg blev da chokeret, at sådan en episode kan opstå. Men derudover overlader jeg det trygt til politiet. Men det er trist, at eleverne skal have aflyst deres undervisning, siger han.

Fyns Politi ankom til gymnasiet med 11 politibiler, og kort efter ankom politiets hundepatrulje også til stedet.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger fik eleverne på gymnasiet en SMS klokken 07.20, der informerede dem om, at de ikke skulle møde op til første modul.

Mai Mercado har kun rosende ord til hele håndteringen af sagen.

- Jeg blev ringet op tidlig i morges. Der har været en rigtig god kommunikation, forklarer hun.

Også Lars Christian Lilleholt er tryg ved måden, det er blevet håndteret på.

- Jeg er glad ved, at politiet har håndteret det, og at den mistænkte er anholdt.

Mai Mercado fortæller til TV 2 Fyn, at man allerede nu har fundet et nyt tidspunkt for valgdebatten på Nyborg Gymnasium.

- Fredag 12.30 er der en ny valgdebat på Nyborg Gymnasium. Så det er bare rigtig dejligt og et godt signal at sende, siger hun.

Politiet kunne klokken 10.40 anholde den mistænkte 55-årige mand på en adresse i Nyborg.