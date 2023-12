Cigaret-drama i landsbybrugs - kvinde varetægtsfængslet

Det var ikke en hel normal arbejdsdag i Super Brugsen i Ørbæk onsdag.

Her blev en ekspedient nemlig truet med en kniv til at udlevere en pakke cigaretter. Gerningsmanden var en 31-årig kvinde, der torsdag blev varetægtsfængslet for forseelsen, oplyser Fyns Anklagere.

Det fremgår ikke, hvordan kvinden forholder sig til anklagerne, men når man varetægtsfængsles, sker det typisk, mens en sag efterforskes eller for at forhindre yderligere kriminalitet. Det fremgår heller ikke, hvor længe kvinden vil være frihedsberøvet, men typisk vil der være tale om mere end 24 timer, når det er en varetægtsfængsling.