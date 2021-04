CO2-udledning skal halveres: - Vi er allerede i gang, siger fynsk landmand

Hos Ole Sørensen er der derfor en overordnet tilfredshed med onsdagens landbrugsudspil.

- Det er jo et spørgsmål, om vi vil have produktion i Danmark. For alt har jo en CO2-belastning, og det er jo nemmere bare at sende produktionen ud af landet. Men noget tyder på, at man vil finde en balance, så vi har mulighed for stadig at have produktion i Danmark. Kan man holde den balance, så vi både kan leve af og med det, så tror jeg, vi har en fremtid, siger Ole Sørensen.