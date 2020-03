Corona-konsekvens: Nyborg skruer op for hjælp til firmaer ned for ældrepleje

Efter at Nyborgs politikere søndag skruede op for hurtig betaling til de østfynske firmaer, der har penge til gode hos kommunen, skærer man nu ned på hjælpen til ældre hjemmeboende borgere.

Begge dele er en konsekvens af corona-smitten.

Allerede i dag modtag mange ældre et brev underskrevet af borgmester Kenneth Muhs og kommunaldirektør Lars Svenningsen med besked om, at kommunen må ændre sine prioriteter for at holde smitten væk fra hjemmehjælpere, sygeplejersker og personale på plejecentre.

- Hvis mange smittes samtidig, risikerer vi, at mange medarbejdere i hjemmeplejen, i sygeplejen og på plejecentre selv bliver syge. En sådan situation må vi undgå, hedder det i brevet.

Det betyder, at der etableres et nødberedskab, og at der skæres ned på rengøring, personlig pleje og ændres på tidspunkterne for besøg i hjemmet.

Nogle får helt frataget hjælpen.

- Men alle vil få tilstrækkelig pleje og omsorg, oplyser borgmester og kommunaldirektør.

De appellerer til forståelse og til, at de ældre og deres pårørende er kommunen behjælpelige "i denne særlige situation".