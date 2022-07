Corona og omdiskuteret instruktør: Nyborg Voldspil er tilbage

- Vi har prøvet at tage den et nyt sted hen. Det betyder ikke, at vi ikke har haft respekt for originalen, men vi har opdateret den og gjort den mere 2022 blandt andet med nye numre, siger han.

Håber på 17.000 publikummer

Og netop det er noget, som Nyborg Voldspil håber kan lokke publikum til.

- Vi skal gerne have mellem 15.000 og 17.000 publikummer, siger Jesper Bech Madsen, formand for Nyborg Voldspil.

Skuespillerne selv er ikke i tvivl om, at det er et stykke folk bør komme efter.

- Det bliver sjovt. Det bliver fedt, fordi vi har lavet nogle twist på det i år, siger Maria Kronborg, der spiller med i stykket.

Nyborg Voldspil kan opleves i Nyborg fra den 15. juli til og med 6. august.