Daloon fylder 60 år: Sætter ny agenda for forårsruller

Sprød filodej med saftig hvidkål og oksekødsblanding.

Sådan er den klassiske forårsrulle fra Daloon. Dem, og mange andre ruller, bliver der lavet knap en million af hver dag på fabrikken i Nyborg. Og selvom virksomheden har 60 år på bagen, ser de ind i helt nye projekter de næste par år.

- Vi har en del ting i støbeskeen. Blandt andet med forårsrullen. Det bliver måske ikke banebrydende, men det vil være med til at sætte en ny agenda for forårsruller, siger direktør for Daloon, Peder Andersen.

Streetfood i fryseren og grøntsagsbaseret mad

Han vil ikke løfte sløret for, hvad der konkret skal ske med forårsrullen, men han vil gerne give et praj.

- Vi løfter niveauet på det, man opfatter en forårsrulle som. Lidt inspireret af streetfoodtrenden, som vi ser blomstre op i større byer. Vi vil gerne tilbyde kunderne streetfood i frysedisken, siger han.

Helt frem til 1976 blev forårsruller rullet i hånden af de såkaldte rulledamer, men i dag er det meste automatiseret. Foto: Alexander Aagaard

Det er ikke kun forårsruller, der er på menuen af nye projekter for virksomheden. Deres datterselskab i England er begyndt at producere grøntsagsbaseret mad.

- Efterspørgslen efter plantebaserede varer er stærkt stigende. Der har vi en fabrik i England, der i en årrække har produceret denne type produkter og er en af de førende i landet, siger Peder Andersen.

Han refererer til de store vækstrater, der har været inden for plantebaseret mad. Derfor begynder de også at kigge den vej, men fabrikken i Nyborg vil fortsat fokusere på forårsruller.

Influencere skal booste salget til unge

En af virksomhedens nye tiltag og mål er også at appellere mere til de unge forbrugere. Derfor har de ansat såkaldte unge influencere, som via deres instagramprofiler skal reklamere for Daloons forårsruller.

- Vi har produkter, der passer perfekt ind i det yngre segment. Produkter, der kan grilles eller snackes. Og måden, vi når de unge på, kan være ved at gå ud på andre platforme, end vi er vant til, siger direktør Peder Andersen.

Han påpeger, at de indtil nu har appelleret meget til den ældre forburgerskare, men fremadrettet vil de lave produkter, der også målretter sig de yngre forbrugere.

Siden hollandske Izico købte Daloon i 2017 er der kommet yderligere fart på automatiseringen, og i dag produceres der forårsruller i døgndrift fem gange om ugen. Foto: Alexander Aagaard

Det kan virke ambitiøst med alle de planer, når Daloon to år i træk er kommet ud af regnskabsåret med et underskud på 22 millioner kroner før skat. Men direktøren tror på, de netop vil vækste på grund af planen.

- Med de planer, vi kigger ind i nu med en meget ambitiøs tre-års plan, har jeg masser af fortrøstning. Og så skal vores datterselskab i England nok levere overskud, siger Peder Andersen.