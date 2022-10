Danmarks største lynladepark bygges på Fyn: 50 ladepladser skal placeres ved Storebæltsbroen

Danmarks største lynladepark kommer til at ligge på Fyn.

Sund & Bælt vil etablere 50 ladepladser til elbilister ved Storebæltsbroen - helt præcist ved Knudshoved på Fyn. Det bliver i fremtiden landets største ladepark.

Projektet om en ny ladepark er bevidst placeret ved Storebæltsbroen for at sikre en central placering for trafikken i hele landet.

- Vi vil gøre det så nemt som muligt for elbilister at benytte vores forbindelser på tværs af landet, og derfor skal alle, der ønsker at benytte ladeparken, naturligvis kunne gøre det på helt ens betingelser, siger administrerende direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen, i en pressemeddelelse.

De 50 nye ladepladser kommer til at blive opført i to faser. Her vil de første 26 stå klar til brug i det nye år, mens de resterende vi blive klar til elbilisterne om minimum tre år.

Det afhænger af efterspørgslen af ladepladser, lyder det fra Sund & Bælt.

Fremme den grønne omstilling

Etableringen af en ny lynladepark er med til at understøtte regeringens infrastrukturplan 2035. Her skal ladepladserne ved Storebæltsbroen være med til at binde Danmark sammen og samtidig fremme den grønne omstilling.

Ladepladserne vil bestå af såkaldte lynladere. De kan levere en effekt på mindst 150 kilowatt.

Her vil både eldrevne personbiler, varebiler og ikke mindst mindre lastbiler med trailer og andre påhæng kunne benytte sig af lynladeparken.



De første ladepladser forventes klar til brug i sommeren 2023. Alle billister får mulighed for at benytte sig af ladestanderne.