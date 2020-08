Dansk Tour-start udskydes til 2022

Det bliver først i 2022 - og ikke som planlagt i 2021 - at etapeløbet Tour de France kommer til Danmark, hvor der blandt andet skal være målområde i Nyborg.

Efter flere ugers spekulationer blev det officielt mandag. Det oplyser den danske arrangør, Grand Départ Copenhagen Denmark I/S, i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for, at det lykkedes at sikre en dansk Tour-start i 2022. Vi er mange, der har glædet os til at få Tour de France til Danmark næste år, og nu må vi desværre vente lidt længere, siger bestyrelsesformand for Grand Départ Copenhagen Denmark og overborgmester i København Frank Jensen (S) i en pressemeddelelse.

- Til gengæld kan danskerne se frem til et endnu større brag af en gul folkefest i 2022, når Tour-starten ikke bliver klemt af EM og OL, fortsætter han.

Presset af EM og OL

Arrangøren forventer ikke ændringer for de tre danske etaper, så derfor kan Fyn og i særdeleshed Nyborg glæde sig til cykelløbet.

I februar 2019 blev det for første gang kendt, at verdens største cykelløb skulle starte med flere etaper på dansk grund.

Tour-start i Danmark Her er et overblik over de vigtigste detaljer: * Danmark lægger asfalt til de tre første etaper, der køres henholdsvis den 1., 2. og 3. juli 2022. * 1. etape køres i Københavns gader og bliver en 13 kilometer lang enkeltstart. Etapen vil starte på H.C. Andersens Boulevard og slutter på Rådhuspladsen. På ruten vil blandt andet Amalienborg, Nyhavn og Christiansborg blive passeret. * 2. etape strækker sig over 199 kilometer fra Roskilde til Nyborg. Undervejs skal feltet hen over Storebæltsbroen, hvor der ventes sidevind og chancer for udbrud. * 3. etape bliver en strækning på 182 kilometer fra Vejle til Sønderborg. Blandt andet skal rytterne forbi Jellingstenene. * Efter de tre etaper vil der blive indlagt en hviledag, hvor rytterne bliver fragtet til Frankrig. * Over 900.000 tilskuere ventes at overvære de tre etaper på de danske veje. * Tour de France transmitteres i 190 lande og har omtrent 3,5 milliarder tv-seere under løbet. * Budgettet for de tre etaper i Danmark var oprindeligt på 88 millioner kroner, som skulle finansieres ved 17 millioner kroner fra staten, 55 millioner kroner fra kommunerne samt 15 millioner fra regionerne. Den sidste million finansieres af blandt andet sponsorindtægter. Udskydelsen medfører ifølge den danske arrangør ekstra udgifter for 5,8 millioner kroner, som den danske stat og ASO dækker. Derudover får de enkelte start- og målkommuner også en ukendt ekstra udgift. * Ved starten i tyske Düsseldorf i 2017 lød den økonomiske gevinst på cirka 478 millioner kroner ifølge en rapport fra Deloitte. Reklameværdien blev anslået til 3,3 milliarder kroner. * Danmark bød officielt på værtskabet for en Tour de France-start i 2016. Kilder: Letourcph.dk og pressemateriale fra arrangøren, Ritzau Se mere

Efter planen skulle etaperne være blevet kørt i Danmark 2., 3. og 4. juli 2021, hvor løbets anden etape skulle køres fra Roskilde til Nyborg via Storebæltsbroen. Det er fortsat planen i 2022, og det skaber glæde på Fyn.

- Det glæder mig meget, at vi er kommet frem til en løsning. At Touren skydes til 2022 i Danmark, gør bestemt ikke oplevelsen mindre spektakulær for Nyborg og Danmark. Samtidigt kan vi glæde os over, at Tour de France i sommeren 2022 vil være den store globale sportsbegivenhed. En god beslutning for Nyborg og Danmark, siger borgmester i Nyborg Kenneth Muhs (V) i en pressemeddelelse.

Fodboldkampe i København

Som følge af coronaviruspandemien er EM i fodbold og OL blev udskudt til sommeren 2021, og det giver problemer i forhold til planlægningen af så mange store begivenheder samme sommer. I forlængelse af det har Tour de France-arrangøren de seneste uger ønsket at fremrykke Tour-starten samme år.

Set med danske briller passer det dårligt, fordi København er en af værtsbyerne ved EM i fodbold, der afvikles med flere kampe i juni.

Tour de France-arrangøreren Amaury Sport Organisation (ASO) har tidligere meldt ud, at den ønsker at fremrykke Tour-starten i 2021 til 25. juni, men det falder sammen med blandt andet en ottendedelsfinale i København den 28. juni, og derfor er den danske hovedstad i forvejen fuldt booket med hoteller.

En fremrykket Tour-start i 2021 skal blandt andet sikre, at cykelrytterne kan deltage i OL i Tokyo. I sommeren 2022 er der ikke OL, og VM i fodbold afvikles i Qatar i december.

Tour de France køres efter den nye plan i Danmark fra 1. til 3. juli 2022. Ifølge pressemeddelelsen medfører udskydelsen ekstraudgifter på 5,8 millioner kroner, som den danske stat og ASO i fællesskab dækker.