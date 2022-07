Danske cykelstjerner: Hektisk at køre over Storebæltsbroen

Det var en oplevelse for livet at cykle over Storebæltsbroen på anden etape mellem Roskilde og Nyborg.

Det fortæller flere af de danske cykelryttere til TV 2 Fyn, efter at de var kommet i mål i Nyborg. Særligt for Michael Mørkøv, der er på hold med den gule førertrøje Yves Lampart.

- Det blev lidt hektisk. Vi har den gule førertrøje, Yves Lampart, som er så uheldig at styrte lige ved starten af Højbroen, og vi skal bruge nogle kræfter på at få ham tilbage, men det lykkedes, siger Michael Mørkøv til TV 2 Fyn.

- Vi var heldige, at der var modvind på broen, hvilket gjorde, at vi kunne komme tilbage (til feltet, red.) og nå at restituere en lille smule, inden vi skulle køre spurt i Nyborg, forklarer han.

Den største oplevelse

Spurten og dermed anden etape blev vundet af hollandske Fabio Jakobsen.

Michael Mørkøv kunne på grund af styrtet på broen og den hektiske afslutning ikke nå at nyde Tour-festen i Nyborg eller den skønne udsigt fra Storebæltsbroen, men det ændrede ikke ved, hvor stort det er.

- Det er den største oplevelse, jeg har haft i mit liv som cykelrytter, siger Michael Mørkøv.

- Det er jo næsten hele Fyn, der er mødt op her, konstaterer han i målområdet.

Også Mads Pedersen, der blev nummer tre i spurten, oplevede etapen over Storebæltsbroen som hektisk.

- Det var en hektisk afslutning. Det var meget frem og tilbage og fra højre til venstre. Det bliver altid noget rodet noget, når det er sådan. Det var en svær finale, siger Mads Pedersen til TV 2.

Fynsk rytter: Aldrig prøvet noget lignende

Mikkel Honoré, der i sine unge år kørte for Middelfart Cykel Klub, har ligeledes fået en oplevelse for livet.

- Jeg har aldrig prøvet noget lignende, siger Mikkel Honoré til TV 2 Fyn.

- Det var helt fantastisk. Os danskere bliver båret frem derude, og der er supergod stemning hele vejen. Det er en superfed følelse, fortæller han efter etapen.

Selv om det var forventet, at vinden kunne få feltet til at sprede sig på Storebæltsbroen, holdt rytterne sig stort set samlet hele vejen over Danmarks største bro.