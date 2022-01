De unge læser for lidt: Nu sætter fynsk gymnasie koncentration, fordybelse og litteratur på skoleskemaet

- Vi oplever, at de unge har sværere ved at koncentrere og fordybe sig. De har et begrænset ordforråd, og de lader sig nemmere distrahere af digitale forstyrrelser. Derfor vil vi gerne give dem skemalagte pauser og et sted, hvor de bliver bedre til alle disse ting, uddyber rektoren.



Og det er så her, den nye skemalagte læsning kommer ind i billedet.

Eleverne tager godt imod

Det er ikke kun skolens rektor, der ser gode muligheder i det nye projekt. Også eleverne ser frem til, at kunne fordybe sig endnu mere.

- Jeg tænker, der er en god del af elever, der ikke nødvendigvis prioriterer læsning, men som heller ikke er kritiske over for det. De vil få en mulighed for at udforske nogle bøger, som de ikke føler, de har tid til i deres fritid, siger Asmus Lewis, der går i 3.g på Nyborg Gymnasium.

Han ser også læsningen som en stor frihed.

- Man kan selv bestemme, hvad man gerne vil læse i de forskellige fag. Det giver muligheden for at udforske nogle ting, som man rent faktisk er interreseret i, forklarer han.

Skolen har et ansvar

Ifølge Danmarks Statistik er det kun otte procent af de 16-19-årige, der læser dagligt, og hos voksne er tallet kun 20 procent.



- Jeg synes, det starter i skolen. Og jeg synes, at vi har et ansvar for at sætte læsning på skemaet, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

Han håber, at litteraturen vil give de unge noget, som de kan spejle sig i.

- I bøgerne vil de genfinde en ro, der er gået tabt, og de skal opleve, at bøger har en magi, der åbner døre, udvider horisonter og giver større selvforståelse, siger han.