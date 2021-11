Debat om Lynfrost-grund kom vidt omkring: Tidshorisont, byggeplaner og økonomi blev taget op

Alle mod borgmesteren

De røde partier sammen med Det Konservative Folkeparti gik på podiet med ønske om at oprense Lynfrost-grunden før byggeri.

Radikale Venstres Emilie Haaning foreslår endda at bygge en kunstmur rundt om, så borgerne ikke skal se på grunden, mens pengene til oprensningen findes.

Alene i modsatte ende af holdningskurven stod nuværende borgmester Kenneth Muhs fra Venstre. Han henviser til, at eksperter har vurderet, at der ikke er et akut behov for oprensning, og at der samtidig er andre forurenede grunde i kommunen, der skal prioriteres højere. Derfor mener borgmesterpartiet, at man kan bygge butikscenteret, som partiet ønsker, før en eventuel oprensning.