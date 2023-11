Deler glædelig nyhed: Søren Huss skal være far

Den 48-årige sanger og musiker Søren Huss har netop delt en glædelig nyhed i et interview med Politiken. Til januar skal han være far til endnu et barn.

Søren Huss har i nogle år dannet par med Christina Nerstrøm, som i lighed med ham selv har et barn fra et andet forhold. For to år siden flyttede de sammen i Nyborg.

- Det har da ikke været nemt at afgive kongedømmet efter at have været alene i så mange år. Men hvis man vil de relationer, man er i, bliver man nødt til at vokse og være rummelig. Og jeg elsker børn, siger Søren Huss til Politiken.



Søren Huss og Christina Nerstrøm ved ikke om de venter en dreng eller en pige, og har efter sigende ikke i sinde at finde ud af det før fødslen.

Søren Huss er af mange kendt som forsanger i Saybia. I 2010 udgav Huss sit første soloalbum.