Direktør forsvarer høje giftmålinger: - Måleudstyr slår også ud på parfume

Morten Lykke oplyser, at detektoren fortsatte med de høje udslagsværdier, også efter detektoren blev bragt ind i skurvognen til tørring.

Ifølge Morten Lykke er det magtpåliggende for Innovater, at medarbejderne ikke udsættes for lugtgener.

- Men medarbejderne skal også huske at passe på sig selv, og det er op til den enkelte at afgøre, om man vil gå med åndedrætsværn, hvis der ikke vises udslag på detektoren. Nogen synes, det er træls at skulle have åndedrætsværn på, og der er jo også en stor del af grunden, der slet ikke er forurenet, siger Morten Lykke.

Ifølge Innovaters direktør er man i tæt dialog med alle på arbejdspladsen, men vil tage sagen op på de byggemøder, som dagligt holdes på arbejdspladsen.

Hos 3F Østfyn er man slet ikke tilfreds med den forklaring.

- Vi mangler helt klart, at Innovator tager ansvar for påvirkningen af arbejderne både på kort og lang sigt. At slå målingerne hen med at parfume kan give udslag på gasmålerne, er ikke et argument, der frifinder Innovator for et endog meget stort ansvar i forhold til arbejdernes sikkerhed. Det kan og skal aldrig være den enkelte ansattes ansvar at beslutte, om der skal bruges åndedrætsværn. Derudover er det jo også virksomhedernes ansvar at sørge for at instruere medarbejderne i brugen af disse gasdetektorer, og det er helt klart, at Innovator har det overordnede ansvar, siger Andreas Jensen.