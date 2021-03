Drama i kulissen: Voldspil uden instruktør og kreative ledere efter uenighed

Nyborg Voldspil skal på jagt efter ny kunstnerisk ledelse.

Det står klart, efter voldspillets bestyrelse og dets professionelle kreative team bestående af instruktør, koreograf, scenograf, kapelmester, kor-instruktør og kostumier ikke har kunnet blive enige om vilkårene for en aftale om sommerens forestilling, Cyrano.

Vi kan ikke lave en aftale med fem mennesker til en halv million, hvis der så ikke kommer en forestilling Jesper Bech Madsen, formand, Nyborg Voldspil

- Jeg er meget ked af, at vi er nået hertil, siger Jesper Bech Madsen, der er formand for Nyborg Voldspil.

Uenigheden består i modellen for aflønning af den professionelle del af voldspillet.

Sidste år blev forestillingen aflyst, men Nyborg Voldspil havde kontraktligt forpligtet sig til at betale de professionelle medarbejdere deres løn, hvilket ifølge formanden beløb sig til omkring 500.000 kroner.

Udfordringen for voldspillet var bare, at forestillingen var aflyst på grund af coronaviruspandemiens medfølgende restriktioner, og derfor var der ikke nogen indtægt - indtil regeringens hjælpepakker kompenserede voldspillet økonomisk.

Den situation vil voldspillet gerne undgå at stå i en gang til.

- Så vi viser ansvarlighed, og derfor har vi sagt til det kreative team, at vi må lave en aftale, som sikrer voldspillet, så vi ikke igen ender med at skulle betale for arbejde, der ikke bliver udført på grund af en aflysning, siger Jesper Bech Madsen.

Instruktør: Enormt ulykkeligt

Cyrano-instruktør Jesper Dupont er uforstående overfor, at det er kommet så vidt. Han fortæller, at det kreative team ikke har ønsket at opsige samarbejde.

- Men vi har ikke kunnet sige ja til en betingelse om at gamble med hele vores løn. Det er enormt ulykkeligt, at det er endt, hvor det er. Det er en forestilling, vi har forberedt i tre år, så den her udgang er virkelig ærgerlig.

Samtidig med usikkerhederne om sommerens corona-retningslinjer har Erhvervsministeriet ifølge formand Jesper Bech Madsen meldt ud, at Nyborg Voldspil ikke kan forvente hjælpepakker for sommerens aktiviteter. Derfor har ministeriet vejledt voldspillet til kun at indgå kontrakter, som de kan komme ud af igen, hvis de endnu engang må aflyse forestillingen.

Formanden forklarer, at voldspillet derfor har tilbudt det kreative team en aftale, hvor de blev betalt per måned, hvor forestillingen vel at mærke kører, og ikke et fast beløb til slut, som der ellers har været tradition for.

Og trods længerevarende forhandlinger er det ikke lykkedes at blive enige om vilkårene.

- De ønskede et større beløb til en start for at være sikre – og det kan jeg ikke fortænke dem i, for det er jo deres levebrød. Omvendt håber jeg også på deres respekt for, at vi må sikre voldspillets overlevelse, siger Jesper Bech Madsen.

Gambler med privatøkonomi

På den anden side af bordet er instruktør Jesper Dupont noget forundret over, at det er endt med et brud mellem den kunstneriske ledelse og Nyborg Voldspil.

- Forslaget om ratebetaling kom fra os og fra vores faglige forbund. Det er vores levebrød, så vi er nødt til at have kontrakter, der sikrer os betaling for vores arbejde, siger Jesper Dupont.

I forslaget fra det kunstneriske team ligger, at de i den første rate vil have 25 procent af det samlede beløb, og resten er så spredt ud over de resterende rater. Dog med den bagdør for Nyborg Voldspil, at hvis forestillingen standses, skal der kun falde betaling, hvis voldspillet kan få kompensation.

- Men den aftale har de ikke ønsket at imødekomme. Vi kan ikke stille vores privatøkonomi som sikkerhed for Nyborg Voldspil, men vi vil gerne gamble med den del af honoraret, der ligger efter en eventuel aflysning, siger Jesper Dupont.

Teknikaliteter

Omvendt bruger Nyborg Voldspil som en del af argumentationen for, hvorfor det ikke lykkedes at mødes i en aftale, at det for dem kan blive meget svært at udbetale fuldt honorar til det kreative team uden indtjening fra billetter eller en økonomisk hjælpepakke.

Det undrer instruktøren.

- Det stiller jeg mig uforstående overfor, for vi er ikke uenige om det. Det er vi gået med på, men får de så kompensation, vil vi selvfølgelig gerne have vores del af lønnen.

- Vi ønsker bestemt ikke at trække os fra det her. Vi har glædet os helt vanvittigt, og alt var køreklart. Jeg er enormt ærgerlig over forløbet, og at det ikke kunne lykkes. Det virker som teknikaliteter, der har været udslagsgivende for, at de har smidt det kreative hold ud med badevandet, siger Jesper Dupont.

Formand Jesper Bech Madsen er også ærgerlig over, at parterne ikke har kunnet blive enige om en aftale for 2021-sæsonen.

- Vi er rigtig kede af, at de, der har sagt fra, ikke vil. Vi holder meget af de mennesker og ville gerne fortsætte med dem, men jeg respekterer deres valg. Nu er opgaven at finde et nyt team - til en forestilling, som vi ikke ved, om vi skal lave, siger Jesper Bech Madsen.

Optimistisk formand

For at det giver mening rent økonomisk, skal Nyborg Voldspil helst kunne spille for 700 mennesker ad gangen, forklarer han.

- Så vi er dybt afhængige af de retningslinjer, der kommer. Vi håber, at den store genåbningsplan, der forhandles om på Christiansborg, rækker frem mod sommeren, så vi kan begynde at planlægge ud fra det.

- Det er en kæmpe usikkerhed. Vi kan ikke lave en aftale med fem mennesker til en halv million, hvis der så ikke kommer en forestilling, siger Jesper Bech Madsen.

Formanden er dog optimistisk omkring både opgaven med at finde et nyt hold, samt at der også nok skal komme voldspil i Nyborg til sommer. Hvis altså retningslinjerne tillader det.

- Teaterverdenen er sådan, at mange mennesker lever fra et arrangement til et andet, så jeg er ikke så bekymret for, at vi ikke skal finde nogen. Der er masser af talenter, der er udsprunget fra Nyborg Voldspil. Vi skal nok finde nogen.

- Hvis vi får lov at spille forestillinger i forhold til retningslinjerne, så bliver der en forestilling på Nyborg Voldspil til sommer. Det garanterer jeg, siger Jesper Bech Madsen.