Dramatisk udvikling i Nyborg: Ombudsmand vil have klart svar om mail til ansatte

Folketingets Ombudsmand har onsdag bedt Nyborg Kommune om en nærmere forklaring på en opfordring til kommunens medarbejdere, om ikke at gå til pressen med bekymringer om kritiske arbejdsmiljøforhold i kommunen.

Der fremgår af en pressemeddelelse fra Ombudsmanden.

Som omtalt hos TV 2 Fyn er opfordringen sendt i en mail fra kommunens såkaldte hovedudvalg (samarbejdsudvalg).

Ombudsmanden har også bedt Nyborg Kommune om at oplyse, hvordan mailen skal forstås i lyset af reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. Ombudsmanden har bedt kommunen om at svare inden fire uger.

TV2 Fyn kunne mandag fortælle, at hovedudvalget i Nyborg har skrevet til alle medarbejdere:

- Hovedudvalget opfordrer til, at ansatte benytter sig af de sædvanlige kanaler, som nærmeste leder, tillidsmandssystemet eller HR og personale i stedet for at gå anonymt til pressen, når der opleves et behov for at rejse bekymringer om kritisable eller utilfredsstillende arbejdsmiljøforhold.