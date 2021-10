Efter afsløring af fynsk lægefusk: Nu strammer hovedstaden kontrol med speciallæger

På baggrund af TV 2 Fyns afsløringer henvendte Dansk Folkeparti sig 17. august til regionsrådet i Region Hovedstaden for at få administrationen til at fremlægge forslag, der kan skærpe indsatsen over for snyd. Desuden ønskede man en redegørelse for, hvilke sanktioner det skal have for læger, der snyder.

Dansk Folkeparti tog sagen op

I henvendelsen fremhævede Dansk Folkeparti konklusionerne fra TV 2 Fyns aktindsigt: At 32 af de 42 sager var henhørende i Region Hovedstaden, at lægerne havde været nødt til at tilbagebetale 27 millioner kroner.

Men at kun to af lægerne har fået frataget retten til at praktisere, og kun to af de 42 sager er endt med en bod til lægerne.

Tirsdag skal Region Hovedstaden atter have sagen på dagsordenen.

Udspillet fra administrationen er dog fortroligstemplet af hensyn til de videre forhandlinger med Foreningen af Speciallæger, FAS.

Tavshed i Region Syddanmark

Mens administrationen hos Region Hovedstaden har udarbejdet en liste over de mange sager og der økonomiske omfang, holder Region Syddanmark kortene tæt til kroppen.