Efter dagens hændelse vil SF have sagen taget op igen.

- Vi synes, at det der er foregået, det er under al kritik. Advarslerne har stået i kø, siger Marianne Bigum, der er partiets ordfører for generationsforureninger.

- SF mener, at der skal være et forbud imod at bygge på affaldsdepoter og kemiske hotspots, uden at man rydder op først. Vi mener, at denne her sag skal genbesøges, for der må være noget, der er gået galt i godkendelsesprocessen, siger hun.



Hun tilføjer, at SF tidligere har taget sagen op med miljøministeren.

- Dagens hændelser sætter bare en stor fed streg under noget, som vi burde have gjort bedre, siger hun.

Det ser ud som om, det er et stof kaldet Fenol, der er årsag til lugten. Det er ikke umiddelbart farligt, med mindre det forekommer i store mængder. Skyder i ikke gråspurve med kanoner?

- Nej, det synes jeg ikke. Det jeg kan forstå og høre på folk i området det er, at de har alvorlige gener og hovedpine, siger hun.