Efter borgmester-kommentar: Handlende vil ikke rodes ind i valgkamp

- I forhold til den artikel der har været på TV2 Fyn, drejer denne udtalelse sig kun om Rasmus’ kommentar og holdning til de tre nye butikker der har meldt deres ankomst til vores by. Rasmus hilser som formand for Nyborg Handelsstandsforening de nye butikker velkommen. Uagtet deres placering, de kunne lige så godt have valgt at åbne ved siden af Føtex eller et andet sted i byen. Vi har hele tiden som bestyrelse, holdt fast i at vi ikke ønsker at blande os i den politiske debat omkring Lynfrosten. Men at vi selvfølgelig ser det som et kæmpe skulderklap til vores by, at så mange større kæder og spændende butikker tør satse på en by som Nyborg, hedder det i orienteringsbrevet.

Her konkluderer bestyrelsen, at der slet ikke kommer noget bycenter på Lynfrosten. Men i stedet nogle enkelte boksbutikker.

I brevet går man også i rette med den kritik, som indehaver af Itech-Rep i bymidten, Husam Saada, udtalte til TV 2 Fyn fredag.

Han mener, at de nye indkøbsmuligheder på Lynfrosten-grunden bliver et mekka for kunderne, og det vil gå ud over bymidten.

- Lokalplanen tillader kun boksbutikker på over 750 kvadratmeter. Med den fantastiske sammensætning vi har af butikker, restauranter, cafeer mm. i midtbyen, bliver en samling af 8-10 store boksbutikker på ingen måde en konkurrent eller et Mekka for vores gæster. Der er ingen som ønsker en spøgelsesby, hedder det i orienteringsbrevet fra bestyrelsen.